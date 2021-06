Far Cry 6 : l'éditeur de cartes et le mode Arcade absents, mais la campagne en coopération demeure

L'un des points clés sur lequel se sont attardés les participants à cette session Ask Me Anything a été le traitement des différentes versions du jeu. L'équipe de Far Cry 6 tient en effet à ce que l'expérience se montre la plus agréable possible, quelle que soit la plateforme, avec une attention particulièrement portée sur les anciennes générations de consoles.

Les versions Xbox Series X | S et PS5 devraient quant à elle bénéficier des fonctionnalités offertes par ces dernières. Ainsi, l'équipe a pris en exemple le fait que le jeu profitera pleinement de l'impressionnant retour haptique de la DualSense . Gageons que le ray tracing sera également de la partie, autant sur PC que sur les consoles nouvelle génération.

L'amputation des modes exclusivement multijoueurs devrait donc permettre tout autant de proposer une meilleure campagne principale qu'un jeu plus abouti techniquement. Bien que le doute demeure encore, les jeux Ubisoft sont malheureusement tristement connus pour leur faiblesse sur ce point particulier.

Rendez-vous le 7 octobre sur PC et consoles ancienne et nouvelle génération pour constater sur pièce du travail abattu.