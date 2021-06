No Man's Sky : la mise à jour Prisms débarque et apporte de nettes améliorations visuelles

Intitulée Prisms, cette mise à jour gratuite est téléchargeable dès maintenant par tous les propriétaires du jeu sur consoles ou PC. Le patch en question (12 Go sur Xbox et 6,6 Go sur Steam) apporte des nouveautés sur le plan graphique. C'est via un article publié sur le PlayStation Blog que nous prenons connaissance de ces éléments qui devraient drastiquement améliorer l'expérience visuelle de chaque joueur.