L'histoire de Far Cry 6 est-elle politique ? Le directeur créatif du jeu donne sa réponse

Ainsi Navid Khavari introduit-il cette publication officielle et poursuit en déclarant : « Il y a plusieurs discussions difficiles et pertinentes dans Far Cry 6 au sujet des conditions menant à la montée en puissance du fascisme dans un pays, le coût de l'impérialisme, le travail forcé, le besoin d'élections libres et justes, le droit des LGBTQ+, et plus encore dans le contexte de Yara, une île fictive dans les Caraïbes ».

Il précise que l'île de Yara et son contexte politique tirent leurs inspirations non seulement de Cuba, mais d'autres pays ayant connu des révolutions politiques durant leur histoire. Pour compléter ses recherches, l'équipe de développement de Far Cry 6 s'est entretenue auprès de personnes originaires de ces pays pouvant s'exprimer « personnellement », ainsi qu'auprès d'experts, pour donner du poids à l'histoire du jeu.

Navid Khavari affirme provenir d'une famille ayant personnellement connu les répercussions d'une révolution, et que l'histoire de Far Cry 6 dépeint ainsi la manière dont un tel événement affecte toutes les personnes concernées. « Si vous recherchez un message politique simplifié et binaire du climat politique à Cuba, vous ne le trouverez pas ici. Ce que vous trouverez est une histoire essayant de capturer la complexité politique d'une révolution moderne dans un contexte fictif. Nous avons fait de notre mieux pour mêler cette histoire à de l'action, de l'aventure, du cœur, mais qui n'a pas peur de poser des questions difficiles », poursuit-il.