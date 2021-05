Resident Evil Village s'est écoulé à 4 millions d'exemplaires en deux semaines seulement

Le studio japonais réalise donc avec Resident Evil Village une très belle opération. Probablement l'un des jeux les plus attendus de cette première partie de l'année 2021, il aura définitivement fait le bonheur de Capcom.

Pour référence, son prédécesseur direct Resident Evil 7 se serait quant à lui écoulé en autant d'exemplaires en l'espace de neuf semaines, pour un total de ventes s'élevant aujourd'hui à 9 millions. L'excellent remake de Resident Evil 2 se serait quant à lui écoulé à 4 millions d'exemplaires en l'espace d'un mois. Celui de Resident Evil 3, globalement moins bien accueilli, aurait atteint 2,7 millions de copies vendues sur la même période.

Étrangement, c'est le pourtant fort décrié Resident Evil 6 qui remporte la médaille d'or du meilleur lancement de la franchise, avec 4,5 millions de copies écoulées… le jour même de sa sortie !



Quoi qu'il en soit, Resident Evil Village s'en sort plus qu'honorablement, grâce notamment aux mesures sanitaires visant à combattre le coronavirus et à une disponibilité sur de nombreux fronts, à savoir PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X | S, PC (via Steam ) et Google Stadia .