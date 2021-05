Far Cry 6 : Ubisoft dévoilera un trailer de gameplay ce vendredi

Sur les réseaux sociaux, Ubisoft a déclaré qu'un trailer de gameplay du jeu sera diffusé ce vendredi 28 mai à 18h30, heure de Paris, sur YouTube et Twitch . Il ne devrait donc pas être question d'assister à une sorte de conférence mais bien à une simple bande annonce. Histoire de nous faire patienter, les développeurs ont posté un court teaser (voir en haut de cet article).



Ainsi, nous pouvons imaginer que le contenu de Far Cry 6 sera détaillé plus précisément durant l'Ubisoft Forward programmé au 12 juin 2021 à 21h00 , dans le cadre de l'E3. Quant au jeu, il sortira sur PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X |S, PC et Stadia.