Preview Diablo Immortal : ouvrir le Baal même sur mobiles

Les choses débutent de manière on ne peut plus classiques avec le choix du personnage. Au lancement de cette alpha technique en décembre, seules quatre classes étaient disponibles : le sorcier, le barbare, le chasseur de démons et le moine. Depuis, Blizzard en a ajouté une cinquième, le croisé, et un sixième personnage arrivera un peu plus tard, le nécromancien. Bien sûr, chaque classe a ses spécificités et le croisé – sans doute la plus « originale » - se focalise sur le combat à moyenne distance. Il est capable d’encaisser de très nombreux coups et se distingue par son mélange de sortilèges et d’attaques de mêlées qui en font un personnage à mi-chemin entre le barbare et le sorcier.