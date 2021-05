Monster Hunter : un événement numérique autour de la série est prévu pour le 26 mai

Monster Hunter Rise, de son côté, ne se laissera pas voler la vedette, puisque Capcom prévoit de donner des informations sur la version 3.0 du jeu lors de l’événement. On apprend d’ores et déjà, par le biais d’un tweet que cette mise à jour majeure pèsera pas moins d’1,4 Go, ou 2,9 Go si vous n’avez pas encore mis à jour votre jeu.

Véritable succès pour Capcom, l’éditeur n’est pas près d’abandonner le jeu en si bon chemin, lui qui s’est écoulé à cinq millions d’exemplaires en l’espace de dix jours. C'est une très belle réussite qui a permis à la licence d’atteindre les 70 millions d’exemplaires vendus. Un chiffre qui devrait effectuer un joli bond lors de la sortie de Monster Hunter Rise sur PC en 2022.