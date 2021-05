Final Fantasy XIV : l’extension Endwalker se présente et annonce sa sortie pour le 23 novembre 2021

Qui dit nouvelle extension, dit nouveau hub. Ainsi, après le Cristarium de Shadowbringers et la ville de Kugane dans Stormblood, ce sera au tour de la Vieille Sharlayan d’être au centre de l’intrigue. Outre un aperçu de la ville, la présentation met également à l’honneur le dôme souterrain de Labyrinthos, la capitale impériale de Garlemald et la ville haute en couleurs, aux influences indiennes, de Radz-at-Han sur l’île de Thavnair.

L’extension creusera également le lore de FF XIV, notamment le sujet des Douze, les divinités du jeu, et nous emmènera vers d’autres cieux en nous faisant atterrir sur la Lune. Un lieu nommé Mare Lamentorum et habité par les Loporrites, en hommage aux Hummingways de Final Fantasy IV et à la légende japonaise du O-Tsukimi.