Première séquence de gameplay et première cinématique pour Total War: Warhammer 3

Après le tollé suscité par la mise à jour des conditions d’utilisation de WhatsApp , beaucoup d’internautes se tournent vers des solutions alternatives. Mais les plus connues d’entre elles ne changent pas forcément le problème. Et si c’était l’occasion d’essayer des messageries instantanées d’un nouveau genre, plus anonymes et surtout résolument décentralisées ?