Hitman 3 se dote d'une série de DLC fondés sur les sept péchés capitaux

Plus de deux mois après la sortie d’Hitman 3, le studio IO Interactive annonce The Seven Deadly Sins, une série d’extensions fondées sur les sept péchés capitaux. L’annonce du premier représentant de cette compilation, intitulé « Greed », ou « Cupidité » dans la langue de Molière, s’accompagne d’une vidéo de présentation.

C'est l’occasion d’y découvrir l’agent 47, dans un nouveau contrat nommé « The Greed Enumeration Escalation », sorte de version modifiée de la mission Dubaï, vêtu de son plus beau costume or et ébène.

Cette nouvelle tenue d’apparat, nommée « Rapacious » et fournie en pack avec ce premier DLC, est également agrémentée de la « Devil’s Cane » et du « Greedy Little Coin ». Par ailleurs, de nouvelles mécaniques de gameplay font leur apparition dans le but de mettre votre cupidité à l’épreuve.