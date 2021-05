Nintendo : la nouvelle Switch serait lancée d'ici l'automne

On le sait, Nintendo prépare une version améliorée de sa Nintendo Switch. Après la version Switch Lite entièrement nomade, la « Nintendo Switch Pro » (comme indiquait récemment un fournisseur) ou « NEW Nintendo Switch » devrait disposer d'une fiche technique modernisée, avec (on l'espère) un écran OLED, et une puissance revue à la hausse… Selon Bloomberg, l'officialisation de la console est imminente, tout comme son entrée en production.

« Nintendo prévoit de lancer la production de sa nouvelle Switch dès juillet, et de commercialiser la remplaçante améliorée de sa console de jeu aujourd'hui âgée de quatre ans en septembre ou octobre », explique ainsi le média.