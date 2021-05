Ghostrunner 2 sera exclusif aux consoles nouvelle génération et aux PC

Sur les réseaux sociaux, 505 Games et le studio One More Level sont venus confirmer l'existence d'un Ghostrunner 2. Celui-ci sortira uniquement sur PS5 et Xbox Series X |S du côté des consoles, en plus d'une version PC. Le jeu optera donc pour un rendu plus « next gen », et le budget de développement a même été doublé par rapport à celui du premier opus (environ 5 millions d'euros).