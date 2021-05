Confiant après le succès de Returnal, Housemarque veut s'éloigner des petits jeux d'arcade

Housemarque n’est pas un petit nouveau dans l’industrie vidéoludique. Présent depuis le début des années 90, le studio finlandais nous a offert une ribambelle de jeux très typés arcades comme Super Stardust HD, Resogun ou plus récemment Nex Machina. Des projets que l’on pourrait qualifier de « modestes » quand on les compare au tout récent Returnal.

Aussi pour faire de son nouveau rogue-lite un fleuron de la PlayStation 5, Housemarque a grossi ses rangs (on parle de 75 personnes à l’heure où sont écrites ces lignes) et s’est adjoint les services de studios de support comme XDev, rattaché à Sony. De quoi acquérir une solide expérience dans le développement de jeux triple A, que Housemarque compte bien mettre à profit.

« Nous travaillions sur deux projets simultanément, et maintenant que Returnal est sorti nous n’en avons plus qu’un en cours. Nous ne savons pas encore si nous continuerons à développer plusieurs jeux en parallèle dans le futur, mais notre intention avec Returnal est de nous établir, et de définir le type de jeux que nous souhaitons faire, explique Mikael Haveri chez GameReactor. Nous voulons prouver que nous ne sommes pas que “le studio de Resogun”. Nous pouvons faire tout un tas de choses, et du point de vue de notre studio cela signifie que nous voulons tendre vers ces expériences de plus grande ampleur ».