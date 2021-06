Electronic Arts piraté : le code source de FIFA 21 et du moteur Frostbite dérobés

Ce piratage n’est qu’une nouvelle occurrence d’un phénomène plus global qui touche, ces derniers mois, les grandes entreprises du jeu vidéo.

On s’en souvient : Capcom voyait, en novembre dernier, la quasi-totalité de son calendrier de sortie jeté en pâture par des pirates. Plus inquiétant, des données plus confidentielles, et potentiellement financières faisaient également partie du larcin.

En février dernier, c’est également CD Projekt qui a été mis en difficulté par une cyberattaque. Le studio derrière The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 a quant à lui perdu la propriété de leur code source, ainsi que de celui de Gwent. Des données précieuses, qui ont par la suite trouvé preneur pour un montant estimé à plus de 7 millions de dollars sur le marché noir.