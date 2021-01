Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red pourrait recevoir des amendes si les futurs correctifs ne sont pas satisfaisants

La nouvelle provient d'un site polonais s'intéressant à l'économie, Dziennik Gazeta Prawna, traduite par IGN. Le bureau de protection des consommateurs polonais semble avoir reçu l'information vis-à-vis de la situation de Cyberpunk 2077 sur consoles.

Celui-ci surveillera donc de très près le développement de correctifs, particulièrement pour les versions Xbox One et PS4. Le bureau a précisé à propos de son enquête : « Nous demandons à la société CD Projekt Red des comptes vis-à-vis de l'état du jeu et des mesures prises par celle-ci. Nous nous assurerons que les développeurs travaillent sur des correctifs ou sur des moyens de résoudre les problèmes empêchant de jouer sur différentes consoles. »

La situation problématique des remboursements des versions numériques de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One ne lui a également pas échappé et le bureau a ajouté en ce sens : « Nous voulons également en savoir plus sur les mesures prises par le studio vis-à-vis des consommateurs ayant demandé des remboursements, déçus de ne pas pouvoir profiter pleinement de leur produit sur une console donnée, malgré l'assurance du producteur. »