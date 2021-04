Cyberpunk 2077 s'est écoulé à plus de 13,7 millions d'exemplaires

Pourtant, Cyberpunk 2077 a fait un carton. Sur Twitter, CD Projekt RED a révélé que son jeu s'est écoulé à plus de 13,7 millions d'unités dans le monde. Mieux encore, ce chiffre a été arrêté au terme de l'année 2020. Nous pouvons donc imaginer que les ventes sont aujourd'hui bien plus importantes. Ainsi, Cyberpunk 2077 a déjà pratiquement atteint la moitié des ventes réalisées par The Witcher 3 en six années d'existence (soit environ 30 millions d'exemplaires).