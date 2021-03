Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED renonce pour l'instant à un mode multijoueur AAA

Avec l'annonce de l'ouverture d'un nouveau studio à Vancouver, CD Projekt RED a aussi annoncé vouloir développer en parallèle plusieurs jeux en 2022. Opter pour une approche plus systématique et agile implique donc d'oublier pour l'instant le développement d'un seul et massif mode multijoueur pour Cyberpunk 2077.

Le studio polonais préfère capitaliser sur ses acquis et son ADN, à savoir créer des RPG AAA avec une forte emphase sur l'histoire et l'écriture. Mais tout le travail abattu sur des composantes multijoueur n'aura pas été vain pour autant. Celles-ci serviront plutôt de support et pourront in fine être intégrées dans les futurs projets du studio, comme une sorte de mode de jeu additionnel plutôt que dans le cadre d'un jeu à part entière.

CD Projekt RED semble avoir déjà plusieurs idées sur la façon d'améliorer l'expérience solo de ses futurs projets avec des éléments multijoueur. Mais, conformément à sa nouvelle stratégie marketing, des annonces plus concrètes devront attendre l'approche d'éventuelles sorties, et non se faire plusieurs années en avance.