Cyberpunk 2077 : de nouvelles découvertes concernant les DLC gratuits et extension à venir

Récemment, une publicité ayant fuité laissait transparaître l'arrivée prochaine de l'ajout de contenu « le plus important à ce jour » pour le dernier titre de CD Projekt Red. Tout porte à croire que le pack de DLC gratuits prévus en début d'année pourrait donc bientôt arriver et devrait être à la hauteur de ceux proposés à l'époque sur The Witcher 3.



Du nouveau en termes d'armes, ennemis, quêtes, options de personnalisation, modes de jeu comme le New Game Plus, options et fonctionnalités devrait ainsi être de la partie. Reste encore à savoir si ces DLC gratuits seront déployés au fur et à mesure ou dans un seul et même paquet emballé de néons.

Saint-Pirate aurait également découvert quelques indices épars concernant la première extension payante à venir sur Cyberpunk 2077. Celle-ci, qui sera probablement déployée courant 2022, devrait ainsi nous faire revenir à Pacifica, un quartier trop peu exploité dans l'histoire principale et qui aura donc droit à plus d'exposition.

Aucune information n'a été découverte concernant la seconde extension, sans véritable surprise. Maintenant que Cyberpunk 2077 se trouve dans un état de stabilité satisfaisant pour CD Projekt Red, ne reste plus qu'à attendre une annonce officielle de leur part concernant la suite des événements prévus pour Night City.