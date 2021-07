Nintendo Switch OLED : précommandez la nouvelle console moins chère avec ce code promo

Cette offre s'intéresse donc à la Nintendo Switch OLED (blanche) avec un Joy-Con inclus, présentée le 6 juillet dernier par Nintendo. Comme son nom l'indique, ce nouveau modèle de la très populaire console hybride du constructeur japonais intègre pour l'occasion un écran OLED de 7 pouces, en opposition à l'écran LCD de 6 pouces de ses grandes sœurs.

Ce nouvel écran présente par ailleurs des bords plus fins et un meilleur contraste pour mieux apprécier les jeux colorés qu'elle accueille. Outre son nouvel écran, la Nintendo Switch OLED embarque également de meilleurs haut-parleurs offrant un rendu audio supérieur.

Au-delà du confort visuel qu'apporte ce nouvel écran, la Nintendo Switch OLED dispose également d'un support plus large et ajustable, permettant ainsi une meilleure assise et un meilleur confort de jeu sur table. Pour le jeu sur téléviseur, la nouvelle station d'accueil devrait également améliorer la stabilité en ligne grâce à un nouvellement intégré port Ethernet.