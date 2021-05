French Days : The Last Of Us Part 2 tombe au prix le plus bas depuis sa sortie

Pour ne rien gâcher, The Last of Us Part II propose les plus beaux graphismes que la PS4 peut offrir. Dernièrement, le titre de Naughty Dog s'est paré d'une mise à jour gratuite sur PS5 pour les possesseurs du jeu original. Cette mouture nouvelle génération permet ainsi de profiter de cette claque aussi visuelle qu'émotionnelle en toute fluidité grâce à la puissance de la dernière console de Sony.



Concernant le gameplay, The Last of Us Part II se veut tout aussi viscéral que le monde dans lequel ses personnages évoluent. Âmes sensibles s'abstenir, de nombreuses scènes dépeignent une violence rarement rencontrée dans un jeu vidéo, au point pour certains de remettre en question jusqu'à leur propre conscience.