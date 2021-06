Amazon Prime : un Pack Xbox Série S avec 3 jeux dont Forza Horizon 4, Halo 5 à prix choc 🔥

La Xbox Series S se démarque dans cette course à la next-gen grâce à son gabarit compact pourtant capable de délivrer de belles performances en 4K HDR sur de nombreux jeux. Si cela ne suffit pas, elle compense sa puissance en-deçà de sa grande soeur grâce au xCloud de Microsoft, compris dans le Xbox Game Pass Ultimate.

Mais outre un passage à la next-gen à un prix imbattable, c'est également les trois jeux qui accompagnent cette offre qui rend le tout exceptionnel. En effet, la Xbox Series S vient avec trois jeux en version numérique d'anthologie.

Forza Horizon 4 est un jeu de courses open-world qui a reçu d'excellentes critiques, même de la part de joueuses et joueurs peu férus de jeux de voitures. Halo 5 est le dernier épisode de la franchise FPS culte de Bungie et 343 Industries, qui présente une action plus frénétique que jamais. Enfin, Ori & the Will of the Wisps est une véritable oeuvre d'art doublée d'un jeu à l'inspiration Metroidvania de très bon goût.