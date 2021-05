Ni No Kuni II arrive sur Switch en septembre dans une version intitulée "Prince’s Edition"

Cette réédition sera l’occasion de découvrir l’histoire du prince Evan Pettywhisker Tildrum qui échappe de justesse à un coup d’État fomenté par l’un des conseillers de son défunt père, Ratoléon, pour prendre possession du royaume fictif de Carabas. Lors de sa fuite, Evan fera la rencontre de Roland qui l’épaulera durant toute sa quête initiatique.

En plus de l’aventure principale, la version Switch comprend les DLC The Lair of the Lost Lord, qui introduit un donjon aléatoire, de nouvelles quêtes et tout un tas de contenus, et The Tale of a Timeless Tome, une aventure qui amènera Evan à explorer ses rêves. Ces deux ajouts de contenu ont également permis de peaufiner le système de combat.