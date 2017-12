Les meilleures apps pour optimiser sa batterie sous Android et iOS

GSam Battery Monitor : pour en savoir (beaucoup !) plus sur la batterie

McAfee Mobile Booster & Cleaner : optimiser l'appareil de fond en comble

Battery Doctor : l'une des applis les plus complètes

DU Battery Saver : optimiser la batterie en un clic

Avast Battery Saver : ou comment gagner en autonomie et en espace

Carat : une appli dédiée à la recherche

Doze : couper les communications réseau des autres applis

Greenify : mettre les autres applications en hibernation

Modifié le 26/12/2017 à 11h52

Même si la plupart des applications de cette sélection sont efficaces, elles ne permettent pas faire des miracles et de décupler l'autonomie de la batterie. Pour ce faire, il est conseillé de suivre quelques astuces comme désinstaller les applications énergivores, diminuer la luminosité de l'écran et son délai de mise en veille ou encore désactiver certains services réseau consommateurs.Que ce soit sous Android et iOS, il existe une pléiade d'applications pouret surtout son utilisation, elles proposent souvent l'optimisation en un clic, des widgets, des gestionnaires de tâches ou encore des algorithmes basés sur la recherche. Voici un tour d'horizon des applications gratuites disponibles sur les différents stores.Disponible gratuitement sous Android et iOS,est l'application idéale pour consulter une pléthore d'informations détaillées sur la consommation et l'. Elle est destinée aux utilisateurs qui cherchent à diagnostiquer des problèmes liés à la batterie ou à des applications trop consommatrices.L'appli propose ainsi des statistiques et de nombreux graphiques sur la charge, la capacité et la température de la batterie, sur son utilisation par les données mobiles, l'écran, le Wi-Fi, le téléphone ou par les applications installées. Ce dernier point est utile et permet de consulter le ratio et la consommation de chaque appli et service installé.l'une des meilleures solutions de cette sélection. Simple et utile, elle permet de consulter une foule d'informations avancées et détaillées. Un bon moyen de prévention !Cette solution d'optimisation permet d'améliorer l'autonomie de la batterie et la durée de vie de l'appareil. Elle propose une optimisation en un clic qui fait appel à ses quatre outils principaux : l'amélioration de la mémoire vive, de la consommation énergétique, de l'espace disque et du suivi des données mobiles.Il est ainsi possible de consulter les applications les plus consommatrices et de les interrompre. L'appli propose également de supprimer des fichiers inutiles et encombrants ou encore de définir une restriction quotidienne des données mobiles.principalement dédiée aux débutants, l'application de McAfee est efficace et très simple d'utilisation pour effectuer une maintenance rapide de son appareil Android.Sin'est pas tâche aisée, la rédaction conseille l'une des applications les plus complètes dans le domaine. Uniquement disponible sous Android,est l'une des applications les plus plébiscitées de Google Play pour bien sa simplicité d'utilisation et ses nombreuses fonctionnalités pour allonger l'autonomie de son appareil.L'appli propose une optimisation en un clic qui permet de désactiver toutes les applications « énergivores » ainsi qu'un mode de charge en 3 étapes pour de meilleures performances de chargement. L'utilisateur peut également connaître la température de la batterie en temps réel et les applications susceptibles de la faire chauffer, une fonctionnalité originale et bienvenue.fournit également de nombreuses informations détaillées sur l'état et la capacité de la batterie.une appli simple et agréable à utiliser, qui présente tout de même un défaut énervant : les publicités qui s'affichent assez fréquemment (et consomment probablement pas mal de batterie, un comble...)est une application Android dédiée à l'et à l'autonomie de la batterie de l'appareil. L'application propose notamment l'optimisation ainsi que le refroidissement de la batterie en un clic. Les applis et les processus les plus consommateurs en ressources sont alors automatiquement interrompus.propose également un gestionnaire de charge en 3 étapes ainsi qu'un calendrier permettant de consulter les cycles de charge précédents. Soulignons également l'intégration d'un widget efficace pour optimiser la consommation d'énergie en un clic et pour passer d'un mode d'économie à l'autre.avec son interface conviviale, DU Battery Saver est très simple à prendre en main et à utiliser au quotidien. Toutefois, tout comme Battery Doctor, les publicités incessantes sont un peu rédhibitoires...Le géant de la sécurité Avast s'est également lancé dans le domaine de l'économie de batterie. Tout comme les deux prédécesseurs, il s'adresse aux utilisateurs qui cherchent une solution rapide et efficace pour gagner en autonomie de batterie.Pour ce faire,propose un outil d'optimisation en un clic dont le but est d'interrompre toutes les applications en cours trop consommatrices.Cette solution est notamment appréciée pour ses différents modes d'économie d'énergie prédéfinis et personnalisables. Un modes'avère pratique dans les situations qui demandent une économie de batterie maximale. Soulignons au passage l'intégration d'un utilitaire en charge de gagner de l'espace sur le disque.l'appli est intuitive, simple à prendre en main mais disponible uniquement en anglais. Difficile encore de faire l'impasse sur les publicités intempestives...Disponible à la fois sous Android et iOS,est une très bonne application gratuite qui permet d'en savoir plus sur les applications les plus consommatrices en ressources et donc en énergie. Pour la petite histoire, elle est développée dans le cadre d'un projet de recherche mené au sein de l'Université d'Helsinki, ce qui lui confère un aspect pédagogique et collaboratif.Dans les faits, l'application a besoin de fonctionner en arrière-plan durant plusieurs jours avant d'obtenir des rapports précis sur les applications qui utilisent le plus de batterie. Libre ensuite à l'utilisateur d'arrêter les applis les plus consommatrices, appeléeset. Les statistiques s'appuient sur les analyses d'autres utilisateurs et permettent de s'attaquer à la source des problèmes de batterie.cette application ne propose aucune publicité mais demande une utilisation de plusieurs jours avant d'obtenir des résultats fiables. Très conseillée !est une appli Android qui s'occupe des communications réseau des autres applications installées sur l'appareil. Au-delà de prolonger l'autonomie de la batterie, elle permet de garder un œil sur son forfait data mobile et d'éviter les factures salées.Dans le principe, lorsqueest ouvert et que l'écran de l'appareil est éteint, les communications réseau des autres applications sont automatiquement interrompues. Ainsi, les applications qui reçoivent ou envoient beaucoup de données en arrière-plan seront mises en sourdine pour une économie de batterie significative.Parmi ses options, l'utilisateur peut définir une liste blanche des applications autorisées à communiquer et désactiver automatiquementquand l'appareil est en charge ou connecté au Wi-Fi.une bonne appli qui vient en prévention et efficace pour ne pas dépasser son forfait données sur mobile.Dans le monde animalier, l'hibernation permet de reprendre des forces tout en économisant des ressources,s'en inspire pour proposer une solution sérieuse pour économiser la batterie de son appareil Android.L'utilisateur peut ainsi connaître les applications les plus consommatrices en mémoire vive et les mettre en hibernation. Cette dernière empêche ainsi toute application à fonctionner en arrière-plan, à effectuer des tâches périodiques ou à envoyer des notifications.Grâce à son hibernation automatique et à sa grande simplicité, il est facile de gérer les différentes applications et de désactiver ponctuellement l'hibernation.une bonne application, simple, dénuée de publicité et efficace pour réaliser des économies de batterie et mieux constater l'impact de certaines applis.