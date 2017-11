CAM est un excellent logiciel pour surveiller en temps réel les performances et le comportement de son matériel. Parmi ses atouts, notons la possibilité d'overclocker sa carte graphique ou encore d'intégrer les données directement dans le jeu avec l'overlay. À télécharger gratuitement et à essayer également sous Android !

Que faire avec CAM ?

Ce qu'il a dans le ventre :

Des outils taillés pour le gaming

Quid de l'interface ?

Édité par le fabricant de matériel PCest un logiciel permettant de surveiller le bon fonctionnement de son matériel PC. Il propose l'ensemble des charges, températures et fréquences des différents périphériques de son ordinateur : carte graphique, processeur, disques durs...Grâce à son tableau de bord avancé,donne les moyens d'accéder simplement à une foule d'informations détaillées sur chaque composant accessible via des statistiques avancées et des graphiques en temps réel. Si l'utilisateur a créé un compte, il a la possibilité d'enregistrer automatiquement ses données dans le Cloud.En outre, le logiciel permet de définir des alertes en cas de dépassement d'un seuil de température ou de fréquence sur l'un des composants.Dans un premier temps,offre la possibilité d'overclocker sa ou ses cartes graphiques afin d'augmenter drastiquement les performances. Il dispose également d'un outil utile pour le jeu vidéo car il propose de suivre les FPS (images par seconde) pour tous les jeux installés sur l'ordinateur. Pour une meilleure surveillance des performances du PC, l'utilisateur peut aussi activer une fenêtre incrustée qui intègre ainsi les mesures des performances directement dans le jeu.Entièrement en français et très élégant,se distingue par sa simplicité d'utilisation et l'affichage dynamique et vraiment classe des différentes données.