L'avis de la rédaction

7/10 Bien qu'il soit compliqué à prendre en main, Diacamma est un bon logiciel libre pour assurer la gestion d'une association ou d'une copropriété à l'aide de ses différents modules.

Qu'est-ce-que Diacamma ? Diacamma est logiciel libre regroupant un ensemble d'outils permettant d'assurer la gestion d'une association ou d'une copropriété. En effet, il est composé de plusieurs modules comme Diacamma Syndic, idéal pour gérer la situation de plusieurs copropriétaires, de Diacamma Asso pour dresser la liste d'adhérents d'une association ainsi que d'un module de comptabilité.



Que proposent les modules ? Au lancement, l'utilisateur a le choix des modules qu'il souhaite installer et du mode de connexion et d'un éventuel mot de passe pour protéger l'accès aux données. Une fois l'instance lancée sur un navigateur web, l'utilisateur peut alors se lancer dans la configuration de son application via un assistant complet.



Pour l'associatif, Diacamma propose une gestion simplifiée des adhérents et de leurs coordonnées. Le logiciel permet aussi de suivre les cotisations, d'éditer des factures et de suivre les événements de l'association.



Pour ce qui est d'une copropriété, l'utilisateur peut saisir les lots, les propriétaires pour ensuite suivre la situation de chaque personne, réaliser des appels de fonds et consulter les différents règlements.



Et côté ergonomie : Diacamma fonctionne aussi bien en local que sur un hébergement web permettant ainsi à plusieurs utilisateurs de consulter et éditer les informations relatives à leur comptabilité.

Modifié le 06/03/2017

Publié par François Verrier