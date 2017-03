L'avis de la rédaction

8/10 Cet utilitaire gratuit simplifie le téléchargement des images disques officielles de Windows. Il propose une interface simple et en français pour télécharger les ISO de Windows et Office en toute légalité.

Que faire avec cet outil ? Comme son nom anglais l'indique, Microsoft Windows and Office ISO Download Tool est un utilitaire gratuit qui permet de télécharger les images disque officielles de différentes versions de Microsoft Windows et de Microsoft Office. Bien entendu, le logiciel reste dans la légalité et compile juste les différents liens que l'on retrouve sur le site officiel de Microsoft.



Il est fort pratique pour réinstaller de nombreux systèmes d'exploitation, pour réinstaller un produit ou pour retrouver une version d'Excel 2010 dans une langue bien spécifique.



Que propose-t-il ? L'utilisateur peut ainsi télécharger les images disques de Windows 7, 8.1, 10 et 10 Insider Preview. Il est aussi possible de télécharger les différents composants de Microsoft Office 2007, 2010, 2011, 2013 et 2016 et ce, dans plusieurs langues et pour les versions 32 bits et 64 bits de Windows.



Le logiciel propose également de copier le lien pour le coller dans un navigateur web.



Sa prise en main : Cet utilitaire gratuit est disponible en français et s'avère simple à utiliser.

Modifié le 28/02/2017

Publié par François Verrier