BurnAware Free est un logiciel complet aux fonctionnalités attendues. De par sa simplicité d'utilisation et son efficacité , il saura rapidement devenir l'utilitaire de gravure idéal pour un large public. À tester et à suivre de près !

Nouveautés de BurnAware 10.0 : Nouvelle interface, support des moniteurs haute résolution

Ligne de commande pour l'outil de copie d'images disque

Installeur amélioré (ainsi que les conditions d'utilisation EULA et traductions)

Amélioration de la stabilité et des performances

Correction de bugs mineurs

La version de BurnAware Free mise à disposition sur notre site est démunie d'offres optionnelles (et publicitaires) lors de son installation.

Qu'est-ce que BurnAware Free ?

Sur quelle type de disque puis-je graver avec BurnAware Free ?

CD : CD-R et CD-RW

DVD : DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW et DVD+R double couche

Blu-Ray : BD-R et BD-RE

Que puis-je faire avec BurnAware Free ?

Créer et graver des disques dits standard et des disques bootables

Créer et graver des CDs audio, disques de MP3, DVD-Videos, BDMV / AVCHD

Créer des images disques standards ou bootables au format ISO (à partir de données ou de disques de données ou multimédia)

Graver des images disques dans de nombreux formats

Effacer les disques réinscriptibles

Quels sont les principaux avantages de BurnAware Free ?

Comme son nom l'indiqueest un utilitaire de gravure de disques optiques gratuit et efficace.Suivant le graveur de disque dont l'utilisateur dispose, il pourra écrire sur :Plutôt complet,possède l'ensemble des fonctionnalités dites « de base » attendues pour ce type de logiciel.L'utilisateur pourra, ainsi :Tout d'abord,est... gratuit. Ce qui est une évidence n'en est pas moins un point remarquable pour un logiciel aussi complet.De plus, son interface sobre et illustrée lui confère une simplicité d'utilisation qui conviendra sûrement, de fait, aussi bien aux débutants qu'au utilisateurs aguerris.