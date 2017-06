Guide de survie à la canicule : quelle est la meilleure clim' mobile ?

Proline PAC7K : le climatiseur pas cher

Alpatech by Taurus AC 293 KT : le plus silencieux

Essentiel B ECM93S : le climatiseur le plus mobile

Beko BNP09H : la clim' réversible

Essentiel B ERA 702 : le rafraîchisseur d'air sans évacuation !

Modifié le 28/06/2017 à 17h49

Petit prix mais maxi efficacité et excellent rapport qualité-prix pour le! Parfait pour rafraichir une chambre avec sa puissance de 7 000 BTU (un peu plus de 2 kW, suffisant pour une pièce de moins de 20 m²), il refroidit l'air, ventile, peut faire office de déshumidificateur et possède un mode « nuit » particulièrement appréciable : l'appareil s'adapte à la température ambiante et maintient une fraicheur idéale pendant votre sommeil, avec un bruit minimal. Programmable, compact (34,5 x 70,3 x 35,5), monté sur roulettes, ce climatiseur mobile est par ailleurs peu gourmand en énergie : 0,9 kW/h, ce qui le place dans la classe énergétique A.Ce climatiseur mobile résout l'un des problèmes posés par ce type d'équipements : le bruit. Avec un niveau sonore de 56 dB seulement, ce climatiseur silencieux est en effet bien au-dessous des appareils de sa catégorie ! Car levous permet de rafraîchir sans problème une pièce de 30 m² (10 000 BTU de puissance, soit près de 3 kW), une belle performance pour un climatiseur portable. Ses fonctions de déshumidification d'air et de ventilation tout comme la production de froid sont programmables indépendamment, et jusqu'à 24 heures à l'avance. Doté de roulettes, de poignées, d'une télécommande et livré avec un kit fenêtre qui évite les échanges thermiques en fonctionnement, il est en plus économe en énergie (classe A+). Votre nouvel allié de l'été !Parce qu'être compact et roulant ne suffit pas toujours ! En effet, installer un climatiseur portable dans une pièce, c'est bien, encore faut-il pouvoir installer l'évacuation... Le climatiseura un atout que d'autres n'ont pas : une prise de fixation du tuyau d'évacuation ultra-simple à utiliser pour y fixer la gaine à l'arrière de l'appareil. Il suffit de la visser puis de l'étirer à la longueur souhaitée (de 50 à 150 cm) ! Un système de réduction du diamètre de la gaine en sortie, afin de s'adapter à tous les types de fenêtres, complète ce climatiseur mobile. Vous pouvez ainsi le positionner où bon vous semble dans la pièce, sans être limité par la longueur du flexible.En mode climatisation, il rafraîchit sans peine une pièce de 15 à 25 m². La déshumidification et la ventilation sont également programmables à l'avance. Le mode « nuit » réduit le bruit généré par l'appareil, pour un sommeil paisible et au frais. Ajouté à cela, son poids plutôt retenu, et vous avezde notre sélection !L'été, votre climatiseur portable est votre meilleur ami et vous n'imaginez pas traverser les périodes de fortes chaleurs sans lui ; mais l'hiver ?ne sera pas seulement votre allié fraîcheur pour l'été : réversible, il vous accompagne toute l'année comme un chauffage d'appoint. Coté climatisation, ses 2 600 W de puissance frigorifique assurent le refroidissement d'une pièce de 30 m² ; côté chauffage, il vous apporte une chaleur d'appoint confortable pour la même surface grâce à 2 100 kW/h de puissance calorifique. Comme la plupart des climatiseurs mobiles, il comprend également une fonction déshumidificateur et une fonction ventilation. Il est programmable et possède un mode « nuit ».Petit plus supplémentaire : son filtre plasma ion purifie l'air ambiant et élimine les mauvaises odeurs. Son design sobre et son faible encombrement lui assurent une place discrète dans votre intérieur toute l'année. Le tout pour une consommation énergétique minimale, puisqu'il se place en classe A !Attention : s'il est dépourvu de tuyau d'évacuation, c'est qu'il s'agit d'unet non d'un climatiseur portable ! Cet appareil vous apporte tout le confort d'un air frais par temps chaud, grâce à sa fonction « air froid » assurée grâce à un réservoir d'eau de 5 litres qu'il vous suffit de remplir. Trois modes de ventilation disponibles : normal, nature (qui reproduit une brise naturelle) ou sommeil, plus douce et surtout, plus silencieuse. Avec un débit d'air de 300m3/heure, vous renouvelez efficacement l'atmosphère de la pièce. Programmable, il est doté d'une minuterie pour fonctionner de manière autonome durant 7h30. Son filtre ioniseur purifie l'air. Très compact (25 x 66,5 x 33,5 cm), muni d'une poignée et de roulettes, vous pouvez le déplacer absolument partout chez vous ; c'est le gros avantage de l'absence de gaine à installer !Le rafraîchisseur d'air Essentiel B ERA 702 est l'appareil qu'il vous faut si vous vivez dans un petit espace : moins imposant et gourmand en énergie qu'un climatiseur, il est plus efficace qu'un ventilateur simple.