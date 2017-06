Guide de survie à la canicule : choisir un climatiseur !

Climatiseur mobile ou ventilateur ?

Vous l'avez sans doute remarqué : en cas de forte chaleur, le bon vieux ventilateur, adopté par beaucoup d'entre nous, montre ses limites... En brassant de l'air chaud, il finit par ne plus nous rafraîchir et sa capacité à faire baisser la température globale est quasi-nulle. Le climatiseur, quant à lui, agit d'abord sur l'atmosphère de la pièce : en captant la chaleur ambiante, le fluide frigorigène contenu dans l'appareil va la rejeter à l'extérieur via le tuyau d'évacuation. Les propriétés de ce liquide lui permettent par ailleurs de rafraîchir l'air via un système complexe d'échanges thermiques. Résultat : l'air est renouvelé et le thermomètre baisse réellement ! La plupart des climatiseurs mobiles possèdent en outre une fonction de ventilation qui permet de diffuser l'air frais.Les climatiseurs portatifs, outre leur faible encombrement, peuvent s'installer dans n'importe quelle pièce munie d'une fenêtre. En glissant l'extrémité du tuyau d'évacuation par l'entrebâillement, l'appareil peut réaliser les échanges entre l'air extérieur et l'air intérieur et ainsi vous apporter de la fraîcheur. Mais cette gaine limite les endroits où vous pouvez installer votre climatiseur (uniquement près d'un ouvrant) et sa manipulation ainsi que son installation sont parfois pénibles : trop courte, trop rigide, extrémité trop large... Enfin, devoir laisser une porte ou une fenêtre entrouverte fait rentrer l'air chaud : l'efficacité de l'appareil s'en ressent.Des solutions de climatisation sans évacuation existent : il s'agit des rafraîchisseurs d'air qui fonctionnent à l'aide d'un réservoir d'eau. Celle-ci, refroidie par un système interne, provoque l'évaporation de l'air chaud de la pièce et sa restitution sous forme d'air plus frais. Le produit de la condensation est recueilli dans un bac qu'il faut simplement veiller à vider régulièrement.Et si vous optiez pour la clim' réversible ? Cette fonctionnalité qui vous rafraîchit l'été et vous réchauffe l'hiver est aussi disponible sous forme de climatiseur mobile... L'apport de fraîcheur se fait de la même manière que pour n'importe quel appareil de climatisation ; le chauffage est assuré par une résistance électrique, ou par l'inversion du processus de rafraîchissement : l'appareil récupère la chaleur de l'air extérieur pour le réinjecter dans la pièce. Un système pratique qui rend votre appareil indispensable !Choisir un appareil qui rafraîchisse efficacement l'atmosphère et qui soit parfaitement dimensionné dépend :Mais l'on n'a pas toujours tous ces éléments en main au moment de faire un choix !La puissance d'un climatiseur mobile s'exprime en BTU (British Thermal Unit). Un BTU équivaut à 0,3 Watt. Il est possible d'estimer simplement la puissance nécessaire de votre climatiseur portable en BTU et son équivalent en W en effectuant le calcul suivant :Exemple pour une pièce de 20 m², avec une fenêtre et 2,40 m de hauteur sous plafond (hauteur standard) :Pour rafraîchir efficacement votre pièce de 20m², votre climatiseur portable devra donc développer une puissance minimale de 5 800 BTU ou 1 740 W.Un climatiseur parfaitement silencieux, c'est le rêve de beaucoup ! Le bruit produit par l'appareil est essentiellement lié au compresseur. La plupart des climatiseurs mobiles seront malheureusement relativement bruyants, autour de 60 à 65 dB : c'est l'équivalent d'un aspirateur ou d'une imprimante en fonctionnement, et comparable au bruit d'un téléviseur réglé à un volume normal. La nuit, ce bruit peut rapidement devenir pénible ; c'est pourquoi, outre le niveau sonore annoncé par le constructeur, vous devez vérifier que votre climatiseur portable comporte une fonction « nuit » ou « sommeil », qui réduit la puissance et donc l'intensité sonore.D'autres options sont intéressantes à avoir sur votre climatiseur :Vous avez à présent toutes les cartes en main pour acheter votre climatiseur portable ! Reste une inconnue de taille en ce début d'été : l'état des stocks... mais aussi le délai de livraison ! Prenons quelques exemples, en gardant bien à l'esprit que la disponibilité évolue très, très vite en cette saison.