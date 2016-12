Une Tesla Model S piratée par une simple appli

Un réseau Wi-Fi libre et un hamburger comme appât

Une Tesla peut être démarrée par simple mot de passe

Modifié le 28/11/2016 à 10h55

Cette fois, ils ont réussi à voler une Tesla Model S, la voiture sportive 100 % électrique du constructeur fondé par Elon Musk, grâce à une simple application mobile.La situation est particulière, mais tout à fait reproductible par des voleurs. Les chercheurs de la société Promon, ont profité d'un McDonald's disposant d'une borne de recharge Tesla Supercharger. Là, ils ont créé, avec un adaptateur Wi-Fi, un réseau libre et ont attiré les victimes en leur disant qu'en se connectant à ce réseau et en téléchargeant une application, ils auraient droit à un burger gratuit.Le réseau, bien évidemment, était un piège et l'application, un. Une fois installé sur le téléphone du propriétaire du véhicule visé, les chercheurs n'ont eu qu'à récupérer les identifiants de connexion de la victime et, surtout, les données de l'application utilisée par les propriétaires d'une Tesla. Ultra-connectée, la voiture dispose en effet d'options utiles mais qui peuvent également être exploitées comme failles.Les chercheurs de la société Promon, comme l'explique le site Security Affairs , visaient tout particulièrement un mot de passe que tout propriétaire d'une Tesla peut paramétrer. Ce mot de passe permet à un tiers de démarrer la voiture sans avoir besoin de clé une fois que le véhicule a été déverrouillé et que le mode «» a été lancé.Naturellement, le paramétrage du mot de passe, le déverrouillage et l'activation du mode sans clé sont faisables par l'application Tesla dont les chercheurs ont récupéré les identifiants. Les chercheurs avaient donc toutes les cartes en main pour prendre possession du véhicule, ce qu'il ont fait... et ils se sont filmés !