E3 2021 : Pirates des Caraïbes s'invite dans Sea of Thieves !

Une nouvelle extension baptisée A Pirate's Life qui promet évidemment son lot d'aventures et de trésors, en compagnie du plus célèbre pirate de chez Disney. Rappelons que Sea of Thieves a célébré récemment son troisième anniversaire, ainsi que plus de 20 millions de moussaillons.

Une collaboration Microsoft/Disney désormais très attendue, et qui arrivera dès le 22 juin prochain.