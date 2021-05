Microsoft Flight Simulator : le fichier du jeu passe de 170 Go à 83 Go

La version 1.16.2.0 du jeu est enfin arrivée et elle apporte un changement radical. À présent, le jeu de base n'occupe plus que 83 Go sur nos ordinateurs. Une optimisation bienvenue puisque l'espace occupé est réduit de moitié (voire un peu plus) ! Par contre, si nous en croyons la configuration requise demandée pour faire tourner le soft, 150 Go sont toujours obligatoires pour la version Steam (et 127 Go via le Microsoft Store).



C'est donc le moment idéal pour télécharger l'excellent Microsoft Flight Simulator. Les joueurs Xbox Series X |S auront accès au jeu dès cet été sur leur console .