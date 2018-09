Waze désormais disponible sur CarPlay

Mise à jour vers iOS 12 obligatoire

Les avantages de Waze sur CarPlay

, le système permettant de connecter son iPhone à sa voiture et d'utiliser certaines applications via la console centrale, commence à s'ouvrir. Jusqu'à ces derniers jours, seule l'application Plans était utilisable en tant que GPS.Profitant de l'ouverture de CarPlay aux applications tierces,a annoncé sa nouvelle compatibilité avec le système d'Apple. La seule condition à respecter est de posséder un iPhone avec iOS 12, ainsi qu'une voiture équipée de CarPlay. Vous pourrez ainsi mettre à jour Waze via l'App Store et bénéficier de la version 4.43.4. En connectant votre téléphone à votre véhicule, vous pourrez alors suivre les indications du GPS communautaire directement sur l'écran intégré de votre voiture, pour une conduite plus confortable et plus sûre.Avant cette annonce, plusieurs utilisateurs avaient manifesté leur frustration de n'avoir accès qu'à Plans comme GPS. Avec l'arrivée de Waze sur CarPlay, de nouvelles possibilités sont désormais offertes aux automobilistes depuis leur console centrale. On y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès de l'application rachetée par Google en 2013 : communauté active, optimisation des itinéraires, signalements d'accidents, de circulation, de police, etc.De plus, cette compatibilité de Waze sur CarPlay fait suite à celle de Google Maps, annoncée par Google il y a quelques jours . De quoi laisser le choix aux automobilistes pour arriver à bon port !