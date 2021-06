Back 4 Blood : Turtle Rock partage de nouvelles informations sur le jeu solo et les DLC

Côté PvP, le fonctionnement est différent. Il y aura bien des DLC payants relatifs au mode joueur contre joueur. Cependant, les joueurs et joueuses qui font le choix de ne pas les acheter pourront quand même mettre la main sur les contenus des DLC en les débloquant grâce à leur progression.

Back 4 Blood sera disponible le 12 octobre prochain sur Xbox Series X |S, PS5 , Xbox One, PS4 et PC. De plus, il sera accessible via le Xbox Game Pass pour consoles et PC dès le lancement et supportera le cross-play et le cross-gen.

Une bêta ouverte débute le 12 août sur l’ensemble des supports, tandis que celles et ceux qui ont déjà précommandé le jeu pourront s’y essayer avec une semaine d’avance, le 5 août.