Back 4 Blood : une potentielle sortie Day One sur le Xbox Game Pass

L'image compromettante a ainsi été prise à l'occasion d'un bref compte à rebours menant à un livestream par Turtle Rock Studios. Au-delà d'une invitation à voir le mode PvP du jeu, la description de la vidéo concluait par « Back 4 Blood sortira sur le Xbox Game Pass le jour de son lancement via Xbox Series X | S et Xbox One, ainsi que via Windows 10 PC ». Une véritable surprise, compte tenu du fait que les jeux third-party, externes à Microsoft Studios, ont généralement tendance à rejoindre le Game Pass à une date ultérieure.

Durant la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest , Back 4 Blood nous invitait à la précommande pour accéder à une bêta ouverte prévue le 5 août. Ce dimanche, nous aurons droit à un Gameplay Showcase du jeu, deux heures après la conférence Xbox/Bethesda, dans le cadre de l'E3 2021 .

Un parallèle pas si anodin que cela si ce qui est énoncé dans la description depuis cachée de la vidéo YouTube venait à s'avérer. Quoi qu'il en soit, outre les consoles Xbox et PC (via Steam et Epic Games Store ), Back 4 Blood est également attendu le 12 octobre sur PS4 et PS5 .