Ivre, il s'endort au volant de sa Tesla... et fait 11 km avec l'autopilote

Ivre, il laisse la voiture conduire à sa place

Source : The Verge

La police de Redwood City a procédé à une arrestation inédite. Les agents ont réussi à tromper le système ded'une Teslaen se garant devant et derrière le véhicule afin de le forcer à s'arrêter. Les policiers avaient précédemment flashé le véhicule à une vitesse de 100 km/h et l'avaient poursuivi sur une distance de 11 km.Le conducteur, alcoolisé, s'était endormi au volant et vu la bonne tenue de route du véhicule, malgré les nombreux appels de phare pour le forcer à s'arrêter, les policiers en ont déduit que le chauffeur avait activé son module deavant de piquer du nez sur son volant.