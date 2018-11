Audi, Italdesign et Airbus présentent un concept miniature de leur taxi volant

Des cabines détachables

« Répartir intelligemment le trafic entre les routes et l'espace aérien »

Pop.Up Next : un nom de concept loin d'être inconnu pour ceux et celles qui suivent avec assiduité l'actualité des. Lancé par un trio composé d'Audi, Italdesign (filiale d'Audi) et Airbus, ce projet a pour objectif de réinventer la mobilité urbaine. En juin dernier, les autorités allemandes avaient d'ailleurs signé une lettre d'intention avec l'alliance susmentionnée , les autorisant à expérimenter leurs taxis volants dans la ville d'Ingolstadt.Les équipes des trois entreprises ont justement profité de la Drone Week, tenue à Amstersdam du 26 au 30 novembre 2018, pour exhiber un concept miniature de ce que pourrait être les transports de demain, comme nous l'apprend TechCrunch Dans l'idée,reposerait donc sur un drone capable d' « arracher » la cabine d'un taxi électrique et autonome qu'il déposerait à un endroit précis, selon la volonté du passager. Le tout en totale autonomie La vision des équipes semble avoir quelque peu évolué : plus tôt dans l'année, le projet mentionnaiten déployant des hélices prévues à cet effet. Le fait est qu'un programme de ce type est voué à subir des changements de manière régulière.Selon Audi , son déploiement pourrait intervenir «», même si la prudence est de mise quant à ces prévisions.Bernd Martens, président d'Italdesign, estime que «» et de poursuivre : «(des transports, ndlr).».