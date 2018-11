Audi et Disney préparent « un nouveau type de support » dévoilé au CES 2019

Chercher des moyens de divertir le conducteur qui n'aura plus à se soucier de la route

Audi exprime sa vision pour le projet, Disney n'a encore rien dit

Nous devons cette annonce à Nils Wollny, qui est en charge de toute la partie business numérique chez. Il a donc précisé que l'entreprise qu'il représente avait signé un accord avecafin de concevoir «» à destination des véhicules autonomes . Cette technologie sera dévoilée en grande pompe au, qui aura lieu à Las Vegas du 8 au 12 janvier 2019.Comme le précise CNET , les constructeurs automobiles cherchent actuellement des manières d'occuperà bord des voitures autonomes. Ainsi, les marques veulent trouver un moyen de faire consommer les personnes présentes dans l'habitacle, que ce soit avec de la nourriture ou avec des médias. C'est à ce moment qu'un monstre du divertissement comme Disney entre en jeu.Wollny a confirmé que ce partenariat a vu le jour il y a plus de 18 mois : «». Pour sceller cette union, une petite bande-annonce a même été produite. Le slogan «» (Audi rencontre Disney) y est mis en avant.Sans pour autant, Nils Wollny a tenu à préciser que le but final est bien de proposer quelque chose aux consommateurs. Il ne s'agit pas uniquement d'un programme de recherche entre les deux compagnies. Un vrai planning est déjà acté et le véritable coup d'envoi aura lieu durant le CES 2019 Cependant, Wollny a indiqué un dernier élément pour ce projet : «». Ainsi, impossible de savoir si cette innovation se dirigera vers le jeu vidéo, le cinéma, la navigation, la réalité augmentée ou bien vers autre chose. Pour le moment, Disney ne s'est pas prononcé sur ce partenariat.