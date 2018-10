Volkswagen et Intel vont lancer leur service de location de véhicules autonomes en Israël

Plusieurs dizaines de véhicules dès l'année prochaine

Une réponse « aux besoins de mobilité urbaine du XXIe siècle »

Lundi,et, leader mondial du développement de la vision par ordinateur, ont annoncé avoir établi un plan de plusieurs années visant à commercialiser, d'ici 2022, un. Les premiers véhicules seront déployés en 2019 en Israël, en collaboration avec la société, deuxième importateur et distributeur de voitures en Israël.Avec cet accord sous forme de joint-venture, qui pourrait déboucher sur la création d'une entreprise commune, les trois firmes se préparent à lancer leur service commercial autonome. Baptisée(Mobility-as-a-Service), l'initiative a le soutien du gouvernement israélien, qui voit d'un très bon œil que son pays serve de bêta mondiale au moyen de véhicules électriques autonomes. Le pays se dit prêt à faire le nécessaire (accès à l'infrastructure ; données sur le trafic) pour faciliter son déploiement. Quelques dizaines de véhicules seront d'abord, avant des centaines d'ici 2022.L'entente semble parfaite entre les trois sociétés. Le groupe Volkswagen s'est engagé à fournir les véhicules électriques et à mettre à disposition ses compétences en matière de mobilité centrée sur l'utilisateur. De son côté, Mobileye offrira son kit audiovisuel de niveau 4, qui consiste en une solution sans pilote incluant matériel, règles de conduite, logiciels de sécurité et données cartographiques. Le pilote a toutefois la main sur certains paramètres. Enfin, Champion Motors mènera la flotte de véhicules et gérera le centre de contrôle.Herbert Diess, le PDG du groupe Volkswagen, est convaincu que le véhicule électrique autonome offrira aux habitants du monde entier, tandis que le PDG de Mobileye, Amnon Shashua, est animé par l'ambition deÀ noter que le constructeur allemand et la filiale d'Intel collaborent déjà au développement de technologies semi-autonomes et totalement autonomes, aux côtés de BMW et de Fiat Chrysler.