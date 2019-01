Audi e-tron : déjà 10 000 précommandes pour la première Audi électrique

Déjà 10 000 Audi e-tron précommandées !

Il y a quelques semaines à peine, Audi officialisait sa toute première voiture 100% électrique, baptisée en toute sobriété : Audi e-tron . Un modèle zéro émission donc, qui prend l'apparence d'un petit SUV bourré d'options, si bien que le modèle de base sera commercialisé à partir de 74 800 dollars.Un tarif qui ne semble pas effrayer les amateurs d'électromobilité, puisque le constructeur (par le biais de son directeur France Lahouari Bennaoum) fait savoir aujourd'hui que son Audi e-tron a enregistré déjà plus de 10 000 précommandes depuis le lancement du système de réservations. Des précommandes qui s'accompagnent, rappelons-le, d'un acompte de 2000 euros, et qui concernent aussi bien les particuliers que les entreprises.Au passage, Audi se charge de rappeler que l'Audi e-tron aura également droit à un modèle de lancement en série limitée. Il s'agit de l'Audi e-tron Edition One, produite à seulement 2600 exemplaires dans le monde, dont une centaine réservée au marché français.Une Audi e-tron qui repose sur une double motorisation électrique, permettant au bolide de revendiquer un total de 360 ch. De quoi s'affranchir du 0 à 100 km/h en 5,7 secondes seulement. Côté autonomie, L'Audi e-tron est capable de parcourir plus de 400 kilomètres avec une seule charge selon le cycle WLTP, avec en prime un nouveau système de récupération d'énergie, qui assure 30% de l'autonomie selon Audi.L'Audi e-tron est en train de sortir de la chaîne de montage de l'usine neutre en CO2 de Bruxelles. Les premières livraisons aux clients européens sont prévues pour la fin 2018. On devrait donc très bientôt pouvoir croiser sur nos routes ce petit SUV électrique à la fois sportif et familial.