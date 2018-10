Peugeot E-Legend : une voiture électrique et autonome inspirée de l'iconique 504

Vitesse de pointe de 220 km/h

Les plus anciens d'entre nous ressentiront peut-être une pointe de nostalgie à l'évocation de la. L'iconique voiture du constructeur français, commercialisée entre 1969 et 1996, et dont les participations à des rallyes et autres courses sur piste furent nombreuses, renaît à travers un concept car autonome, électrique et futuriste signé Peugeot : l'Prochainement présentée au Salon de l'Automobile 2018 organisé du 4 au 14 octobre à Paris, l'E-Legend devrait faire son effet et attirer l'œil des curieux. Si ses lignes plus modernes et allongées rappellent notre époque, son design global nous fait clairement voyager dans le temps. Mais surtout, ses nombreuses fonctionnalités tranchent définitivement avec celles des décennies passées.Totalement électrique et propulsée par deux moteurs atteignant les 462 chevaux, l'E-Legend enregistre une vitesse de pointe de 220 km/h, et tutoie les 100 km/h en l'espace de quatre secondes seulement. Côté dimensions, sa longueur atteint les 4,65 mètres, pour une largeur et une hauteur d'1,93 et 1,37 mètre respectivement.A l'heure où les solutions autonomes semblent faire rêver les fabricants de voitures, Peugeot n'a pas hésité à ajouter deux modes de conduite sans conducteur... sans pour autant assurer leur fiabilité. L'option « Soft » optimise le confort des occupants en minimisant l'affichage d'informations sur les différents écrans intérieurs, lorsque l'option « Sharp » multiplie les connexions à diverses activités numériques (réseaux sociaux, agendas, jeux vidéo, films).L'agencement intérieur du véhicule s'adapte lui aussi : les sièges avant s'inclinent, le volant s'efface derrière la barre de son et les accoudoirs se déploient pour laisser place à une zone de recharge par induction pour smartphone. En partenariat avec SoundHound, Peugeot a également ajouté un assistant vocal personnel et intelligent. Lui demander de fermer les portes ou de changer de musique font par exemple partie des fonctionnalités, le tout en 17 langues.Le groupe s'est aussi rapproché de Focal dans l'optique d'optimiser la diffusion du son : l'option « Mapping » enverra un message de navigation uniquement au conducteur, lorsque le mode « Zoning » offre uneFuturiste, vous avez dit ? Pour les plus convaincus, rendez-vous au Salon de l'Automobile.