Netflix se bat contre Disney+ à coup de Google Trends : The Witcher y exploserait The Mandalorian

76 millions de personnes auraient regardé The Witcher

The Mandalorian distribué dans moins de pays

Hier, Netflix a publié ses résultats sur les trois derniers mois de 2019 . La plateforme a pu mettre en avant une croissance significative de son nombre d'abonnés dans le monde, malgré des chiffres décevants aux États-Unis.Pour accompagner un discours empreint de satisfaction, l'entreprise a également présenté quelques statistiques quant à son dernier grand succès, la série The Witcher . Le show aurait ainsi réuni 76 millions de spectateurs dans le monde . Et par « spectateurs », Netflix entend désormais «», une durée suffisante pour témoigner d'un choix véritablement délibéré, pour la firme.Mais ce n'est pas tout. Le service de SVOD n'a pas hésité à procéder à une comparaison entre sa série et celle de son concurrent, Disney+ : The Mandalorian . Afin de démontrer sa supériorité, Netflix a affiché les récentes tendances sur le principal moteur de recherche, obtenus grâce à Google Trends. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, on constate en effet un intérêt plus prononcé pour, tant en moyenne que pour les valeurs maximales.Néanmoins, cette méthode présente plusieurs limites. En premier lieu, Netflix s'appuie sur des données recueillies dans tous les pays. Or, depuis son récent lancement, Disney+ n'est proposé qu'aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il n'est donc pas surprenant de voir sa popularité encore limitée dans le monde...Au contraire, si on borne la comparaison au seul territoire américain, la tendance n'est plus si incontestable. Le pic de recherches le plus important reste celui de, mais sur la moyenne, la série de Disney+ prend alors le dessus.Par ailleurs, les deux courbes, très différentes, sont révélatrices des divergences de stratégies entre les deux géants du streaming. Là où Disney reste fidèle à une diffusion hebdomadaire des épisodes, Netflix choisit de publier une saison entière en une seule fois. Ce qui explique le pic de popularité au moment de la sortie, qui décroît ensuite rapidement. Inversement, avec un épisode lancé par semaine,a su préserver l'intérêt de ses fans sur une plus longue durée.