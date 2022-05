Vous pouvez regarder Netflix sur votre Switch, voici comment faire

Pour obtenir Netflix sur votre Nintendo Switch, il vous faudra tout simplement (si l'on peut dire) installer une version d'Android, à savoir LineageOS. Le site XDA Developers propose un tutoriel complet en anglais avec les différentes étapes à réaliser.

Attention toutefois, toutes les Nintendo Switch ne sont pas compatibles. En effet, l'installation d'Android sur la console de jeux exploite une faille patchée depuis par le constructeur. Vous pouvez via un moteur de recherche saisir le numéro de série de votre console afin de savoir si l'opération est possible ou non. Il vous faudra également un PC sous Windows, un câble USB-C et une carte microSD d'au moins 16 Go.

Le système donne accès au Bluetooth ou au Wi-Fi, et prend également en charge de manière plus ou moins efficace les Joy-Con. Mais méfiez-vous, l'opération n'est pas sans risques, notamment en ce qui concerne l'autonomie. Nous vous conseillons d'y réfléchir à deux fois avant de vous lancer.