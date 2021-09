Steam Deck : de premiers bench, des performances confortables et... 30 FPS sur Cyberpunk 2077

À la lecture du titre de cet article, vous aurez deviné que la réponse à cette nouvelle question dans l'univers du jeu PC est en demi-teinte. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le dernier Action-RPG de CD Projekt RED s'est placé comme un nouveau mètre-étalon sur le plan graphique. Sur le Steam Deck testé, Cyberpunk 2077 affiche ainsi entre 20 et 30 ips en qualité élevée. Il faudra donc se contenter d'y jouer en qualité faible ou moyenne pour avoir un framerate relativement stable.

Sur DOOM 2016, le reboot réussi du papa des FPS par id Software, les résultats sont plus engageants. En qualité moyenne, le jeu tourne à 60 ips constants sur le Steam Deck. En poussant davantage ces paramètres graphiques, on passe à 46 ips tout en gardant une certaine fluidité. Le benchmark ne précise cependant pas quels paramètres ont été modifiés.

Shadow of the Tomb Raider, un autre candidat de marque pour les benchmarks, semble afficher des performances raisonnables sur le Steam Deck. Comptez 30 ips en qualité ultra, 36 en qualité élevée et 60 ips en faisant quelques concessions. Là encore, aucune précision n'a été apportée dans le test concernant lesdites concessions. Enfin, le Steam Deck a été testé sur DOTA 2 , la suite du père des MOBA reprise par Valve. En qualité ultra, le jeu affiche sur la console 47 ips, et 80 ips dans la qualité graphique la plus basse.

En dehors des images par seconde, les températures du Steam Deck sous pression ont également été enregistrées. Selon les tests, l'arrière de la console peut monter jusqu'à 42,6 °C et jusqu'à 29 °C sur les poignées. Il faudra donc éviter d'y jouer en plein été au soleil. En trois heures de jeu, les tests rapportent que la batterie est de son côté passée de 100 à 46 %. Une performance plutôt encourageante, portée par une batterie 40 Wh Lithium-ion.

Rappelons une fois encore que ces tests ont été réalisés sur un devkit en forme nomade. Des optimisations sont donc encore à prévoir avant le lancement du Steam Deck prévu en décembre, pour un ticket d'entrée fixé à 419 euros.