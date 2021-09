Steam Deck : l'anti-cheat compatible Linux/macOS, donc davantage de jeux sur la future console

Cette nouvelle ravira les utilisateurs Linux et macOS, mais aussi tous ceux qui lorgnent déjà sur la future machine de Valve, Steam Deck. La console portable tourne effectivement sur une version modifiée de Linux. De plus, Valve a déjà confirmé qu'il se reposait sur Proton afin que de nombreux jeux développés pour Windows soient compatibles.

Bien sûr, le développeurs auront du travail à fournir, mais cela simplifiera les choses, car certains des jeux les plus populaires sur Steam exploitent Easy Anti-Cheat. On pense notamment à Apex Legends , Dead by Daylight ou War Thunder, qui figurent dans le Top 25 de Steam. Ajoutons d'autres jeux exploitant Easy Anti-Cheat comme 7 Days to Die, Fall Guys, Black Desert, Hunt: Showdown, Paladins et Halo Master Chief Collection.

Notons toutefois que certains jeux très populaires utilisent une autre solution, Battleye. C'est notamment le cas de PUBG, Destiny 2 et Rainbow Six Siege. Gageons que les choses évoluent rapidement de ce côté-là également avant la sortie de la Steam Deck… qui ne doit pas arriver avant, au mieux, la toute fin d'année.