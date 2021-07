Le Steam Deck pourra réduire le nombre d'images par seconde pour améliorer son autonomie

Mais il ne faudra pas trop s'inquiéter, puisque la société américaine explique que tous les jeux testés en interne sur le Steam Deck tournaient au moins à 30 images par seconde, voire au-delà pour un certain nombre. À titre d'exemple, Portal 2, limité à 30 fps, autorisera une autonomie de six heures. Bien évidemment, il ne faudra pas s'attendre à faire tourner les prochaines grosses productions à 30 images par seconde, avec de jolis effets, des textures haute définition, etc. Le Steam Deck reste un équivalent de la Nintendo Switch , bien que beaucoup plus puissant.