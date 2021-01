Auto Chess va disposer d'un spin-off MOBA... alors qu'il est lui-même un mod de DOTA 2

Si Auto Chess est directement lié à Dota 2, Valve n'est pas impliqué dans ce projet. L'auto battler est en effet développé par Drodo Studio et publié par Dragonest.

Suite au succès du jeu, on a vu fleurir bon nombre de concurrents, dont Teamfight Tactics (TFT) basé sur League of Legends, Battlegrounds intégré directement à Hearthstone et Dota Underlords, l'auto battler officiel de l'univers Dota. Vous suivez ?