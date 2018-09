iPhone XS et XS Max : un gain considérable de performances LTE

Des performances nettement meilleures qu'avec l'iPhone X

Le 4X4 MIMO booste littéralement les performances LTE

Le graphique que vous pouvez voir ci-dessous, dont les données ont été compilées par, est plus que convaincant. On peut voir en effet les performances 4G des modèles XS et XS Max comparés à l'iPhone X et le moins que l'on puisse dire c'est que la différence est flagrante ! L'iPhone XS obtient de meilleurs résultats dans toutes les situations avec un débit moyen en téléchargement qui est systématiquement au minimum deux fois plus important comparé à l'iPhone X.Bien que les tests soient pour le moment assez limités et aient été réalisés dans des conditions favorables, ils laissent à penser que cette nouvelle génération d'iPhone devrait permettre une bien meilleure expérience au quotidien, surtout pour en ce qui concerne les appels vidéo.Ce gain considérable de performances n'est évidemment pas sans raison.à en effet décidé d'adopter lesur l'iPhone XS (ce qui n'est par contre pas le cas pour les modèles XR), cette technologie fait toute la différence. Déjà à l'œuvre sur certains smartphones sous Android, le 4X4 MIMO utilise non plus 2 canaux pour communiquer avec le relais, mais 4 canaux, ce qui permet d'obtenir des résultats bien plus convaincants qu'en 2X2 MIMO.Malheureusement pour l', il est équipé d'un modem utilisant le 2X2 MIMO, les performances en connectivité ne seront donc pas améliorées, toutefois bien d'autres caractéristiques font que ce nouveau smartphone d'Apple est un modèle attrayant, à commencer par son design ou encore sa puce