Suivez la keynote d'Apple mercredi dès 19h sur Clubic.com

What did the Apple team cook?

C'est quasiment un feuilleton qui prend fin ce mercredi et que nous vous invitons à suivre avec nous. Après maintes rumeurs, analyses et fuites, Apple va enfin tenir sa keynote annuelle afin de dévoiler les nouveautés de sa gamme de produits mobiles.Présidé par Tim Cook, le rendez-vous devrait (re)donner du grain à moudre aux; côté on attend pas moins de 3 iPhone dont un « low cost », un refresh de la gamme d'iPad et peut-être une nouvelle version des AirPod ainsi que de l'Apple Watch. Cette keynote sera également l'occasion de revenir sur les nouveautés fraichement intégrées à iOS 12.Notre équipe sera mobilisée pour l'occasion afin de vous livrer les informations et les analyses les plus fraiches. Alors,