AirPods : un nouveau boîtier de recharge sans-fil dévoilé dans iOS 12

Un nouveau boitier de recharge qui gomme certains défauts

La charge sans fil à l'honneur avec AirPower

Les dernières versions de test du système d'exploitation d'Apple ne cessent de révéler les nouveautés à venir pour les prochains mois. Après la présence d'un port Dual-SIM pour l'iPhone , c'est au tour desde passer sous le feu des projecteurs.Dévoilées par le site 9to5Mac , des photos cachées dans les fichiers d'iOS 12 bêta 5 montrent à quoi ressemblera le futur boitier de rangement des AirPods. Si le design général ne change pas, la nouvelle version apporte néanmoins un changement bienvenu : la LED indiquant l'état des batteries sera située à l'extérieur. Plus besoin d'ouvrir le boîtier de chargement pour en vérifier l'autonomie !La petite loupiotte adoptera diverses couleurs selon l'état de la batterie : orange durant le chargement ou lorsque la capacité est faible, verte quand la batterie est pleine. En dehors de ça, l'aspect extérieur du boîtier semble similaire à la précédente version. On notera d'ailleurs que ce nouveau modèle est estampillé 1.2 alors que l'actuel est marqué 1.1.La révélation de ce nouveau boitier de recharge pour les AirPods est aussi l'occasion d'entendre à nouveau parler de. Cet appareil annoncé en 2017 par Apple avait vu sa sortie reportée à cause de problèmes de surchauffe.Il se pourrait cependant qu'il arrive à maturité pour la fin d'année, ce qui coïnciderait avec la commercialisation probable des nouveaux AirPods. Pour rappel, AirPower est un tapis de recharge sans-fil. Il permet de poser dessus plusieurs appareils compatibles afin de les charger simultanément par induction. Plus besoin de passer par des câbles et adaptateurs Ligthning pour donner un coup de jus au boitier AirPods !Il faudra attendre le mois de septembre et lapour en savoir plus. Clubic ne manquera pas de vous tenir au courant et même de tester ces nouveautés.